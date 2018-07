Des adolescents trouvent près de 5000 euros dans le RER et les rendent à la police

Grande découverte et surtout… grand geste de la part de ces adolescents ! Alors qu’ils se rendaient vers l’étang de Cergy, raconte Europe 1, plusieurs jeunes ont fait une découverte des plus surprenantes dans le RER A, ce jeudi matin. Ils ont trouvé des sacs remplis de petites coupures, qui s’élevaient en tout à presque 5000 euros. Les billets de 10, 20 et 50 euros étaient accompagnés d’un ticket de retrait.