Des agriculteurs en colère ont paralysé la circulation à Toulouse

Depuis ce matin, il est difficile de circuler sur la rocade toulousaine. Une centaine d'agriculteurs ont décidé de bloquer les routes pour protester contre la modification des zones défavorisées. A cause de cette nouvelle carte, plus d'un millier d'exploitations pourraient être privées d'une aide européenne en Occitanie. Pour se faire entendre, ces agriculteurs furieux sont prêts à envahir le centre-ville de Toulouse. Le gouvernement, lui, devrait rendre son verdict le 15 février prochain.



