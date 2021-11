Des barrières dans un supermarché allemand pour séparer les vaccinés des non-vaccinés ?

Les personnes non-vaccinées sont-elles progressivement discriminées ? Des internautes le soutiennent avec vigueur, et s'appuient aujourd'hui sur des images qui auraient été prises en Allemagne. Chez nos voisins, apprend-on sur les réseaux sociaux, "certains supermarchés ont commencé à séparer les personnes vaccinées et non-vaccinées avec une barrière".

Une photo, qui ressemble à la capture écran d'une vidéo vient appuyer le propos. On y observe en effet des barrières dans ce qui ressemble fort à un centre commercial. "Juifs ? Noirs ? Non, juste pour les non-vaccinés et c'est en Allemagne, mais ne stigmatisez pas ce pays, ça va s'étendre", lance un internaute. D'autres, en réponses, n'hésitent pas à comparer ces images à celle de l'Apartheid, en vigueur durant plus de 40 ans en Afrique du Sud.