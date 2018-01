Des bénévoles des Restos du Cœur ont fêté le réveillon avec des SDF

Si la plupart des gens ont choisi de passer le réveillon du Nouvel An avec la famille et les amis, d'autres ont préféré accompagner les plus démunis. Une trentaine de bénévoles des Restos du Cœur ont installé une tente à Lille afin de partager de la nourriture et des vêtements chauds aux sans-abri, mais surtout pour leur réchauffer le cœur. Bûche, soupe, salade de pâtes, saumon ainsi que des chaussettes ont été distribués.



