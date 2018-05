Des bergers corses continuent à tondre leurs moutons à l'ancienne

En Corse, le son ancestral des ciseaux résonne près des troupeaux. A quelques jours de la montée des estives, certains bergers décident de garder la tradition et de tondre leurs moutons à la main. Malgré leurs techniques différentes, ils s'entraident pour avoir le maximum de laines. Et pour clôturer la journée de tonte, tous les bergers se rejoignent à table pour profiter d'un plat à base de brebis.



