VIDÉO - Des Buttes-Chaumont à Montmartre, les JO d'hiver s'invitent en avance dans un Paris enneigé

"C'est génial, on glisse quasiment comme avec des vraies", s'enthousiasment deux adolescentes qui multiplient les allers-retours, devant ce qui est considéré comme un des monuments parisiens les plus mythiques, et qui fait l'objet de plus de 11 millions et demi de visiteurs par an, faisant de lui le deuxième lieu religieux le plus visité de Paris après la Cathédrale Notre-Dame. D'ailleurs, les touristes étrangers n'ont pas boudé leur plaisir et ont bravé le froid en ce mercredi matin neigeux, non pas pour s'essayer aux sports de glisses mais pour immortaliser ce manteau blanc qui recouvre l'intégralité de la ville.