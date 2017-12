Des chauffeurs Uber dénoncent de fausses plaintes de clients pour ne pas payer les courses

Par ailleurs, la plateforme met en avant un "panel d'appel", consultatif, constitué de chauffeurs volontaires "sélectionnés au hasard", chargé depuis juin d'examiner les cas de chauffeurs estimant avoir été désactivés à tort. "On n'en connaît aucun", dit Yazid Sekhri de la CFDT-VTC. Selon lui, Uber doit encore faire preuve de "plus de transparence" sur la désactivation et accepter les syndicats dans cette instance d'appel. Cette demande, dit-il, est restée "lettre morte".