Des entreprises innovent en faveur de la sécurité routière

Les voitures dans lesquelles nous roulons sont plus sûres que celles de nos parents. Et c'est grâce à l'innovation. Parmi les outils de protection que nous connaissons, dont la ceinture de sécurité ou les airbags, d'autres dispositifs plus ingénieux ont été mis au point par les industriels. Il s'agit d'un siège-auto très innovant qui est équipé de petits airbags placés dans les sangles. Doté d'une protection bien plus forte et de meilleure qualité, cette innovation française coûterait dans les 650 euros, soit 25 % de plus qu'un siège classique.



