Des examens reportés suite au blocage de deux facultés à Marseille et à Lyon

Les manifestations dans les universités se poursuivent ce lundi 14 mai. A Marseille, les examens de 700 étudiants ont été annulés après que des jeunes, aidés par des cheminots et des dockers, ont bloqué l'entrée d'une faculté. A Lyon, 800 étudiants ont également subi le même sort. L'Université de Rennes 2, quant à elle, a été évacuée par les forces de l'ordre dans la matinée de cette journée.



