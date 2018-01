Des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale seraient logés gracieusement dans des appartements de plus de 100m2

Le secrétaire général du Parlement, dont le salaire net avoisine les 18.000 euros par mois, bénéficierait ainsi d'un logement de 182m2 et d'un majordome, qui lui-même dispose d'un appartement de 49m2. Et tout cela gracieusement. Et il n'est pas le seul : le directeur du cabinet du président de l'Assemblée, dont le salaire net mensuel est de 10.000 euros, serait logé dans un 149m2 – toujours sans loyer. Des appartements seraient également réservés au chef du département "génie climatique" – 167m2 - et à celui du département électrique – 107m2, alors même que ces deux fonctionnaires gagnent 7.750 euros par mois. Logés au frais de la princesse, donc, ou plutôt à celui du contribuable.