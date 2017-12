Des formations adaptées au marché du travail pourraient accentuer la baisse du chômage

Les chiffres du chômage pour le mois de novembre ont été publiés ce mercredi 27 décembre 2017. Selon Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,8%, soit près de 30 000 chômeurs en moins. Il s'agit du plus bas niveau du chômage depuis trois ans. Une tendance que le chef de l'État espère accentuer avec de nouvelles mesures, notamment sur la formation. L'objectif affiché est de trouver plus de personnes pour les métiers en tension, via des formations. Et pour cause, 60% des chômeurs trouvent un emploi à l'issue d'une formation adaptée pour ces métiers. Mais souvent éloignée des corps de métier des chomeurs.



