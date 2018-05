Des fruits et légumes frais pour le petit déjeuner

Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pourquoi ne pas opter pour les fruits et légumes quand on est pressé ? Centrifugeuse ou extracteur de jus, vous avez dû remarquer dans les publicités, les deux appareils sont aussi performants l'un que l'autre. Le premier est plus rapide mais tapageur. Le second par contre est moins bruyant mais tout aussi lent. Ce dernier coûte également plus cher car à ce qu'on dit, les nutriments seraient mieux préservés, et l'appareil se nettoie en deux minutes. Plus d'excuses pour ne pas manger le matin. Une étude menée par la clinique Mayo, aux États-Unis a d'ailleurs montré que ceux qui ne manquaient pas le petit déjeuner prendraient moins de poids que les autres.



Ce samedi 5 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ? ", nous montre l'utilisation d'une centrifugeuse et d'un extracteur de jus pour un petit déjeuner vitaminé. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 5 mai 2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.