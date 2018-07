Des glaces faciles à la maison

Ce jour, Cyril nous présente la recette de la glace à la moutarde. Faire une crème anglaise pour commencer, en chauffant jusqu'à la natte deux jaunes d’œufs avec du sucre et du lait. Puis ajouter de la moutarde à l'ancienne et de la moutarde de Dijon quand c'est cuit. Préparer ensuite la tarte à la tomate pour l'accompagnement et servir frais. La recette du sandwich glacé à l'ananas ainsi que des astuces pour réussir votre glace sont à découvrir dans la vidéo.



Ce dimanche 8 juillet 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous apprend à faire la différence entre une glace, une crème glacée et un sorbet, et nous propose des recettes salées pour une glace surprenante mais savoureuse. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.