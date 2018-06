C'est la fête des pères, et pour les papas fans de foot, le "Fingabol"serait l'idéal. Le principe est de jouer avec des petites pièces du bout des doigts et le premier qui marque cinq points dans le camp adverse a gagné. Il y a aussi les chocolats en forme de ballons de foot, une édition spéciale Coupe du Monde. Ou encore le petit ventilateur de poche à brancher sur le téléphone. Très utile quand on a chaud. La tendance du moment est également aux produits cosmétiques pour hommes. "Big Moustache", une de nos marques propose un coffret kit de rasage pour les papas qui aiment prendre soin d'eux. Retrouvez également en images, "Virtual Room", une expérience de réalité virtuelle en équipe, que l'on peut faire en famille.



Ce dimanche 17 juin 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous donne des idées cadeaux pour la fête des pères. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.