Des incendies ont ravagé plus de 2 000 hectares de forêts en Corse

En Corse, deux mille hectares de forêts ont brûlé en moins de vingt-quatre heures. Un tel chao ne s'était pas produit dans cette région depuis près de trente ans. On a plutôt l'habitude de voir des incendies en été, mais les vents ont soufflé tellement fort qu'ils ont attisé les flammes. À Chiatra, trois personnes ont été légèrement blessées, quinze maisons ont été brûlées et sept autres détruites.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 04 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.