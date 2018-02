Des internautes cyberharcelées pour un tweet sur la couleur des sacs à dos : l'appel au calme du community manager de Decathlon

La polémique de Decathlon sur les sacs à dos relancée. Début août, une internaute publiait le cliché pris en rayon du magasin de sport de deux sacs de randonnée équipés respectivement d'une étiquette rose et bleue, se demandant pourquoi ces articles "ont un sexe". S'ensuivit d'une série de tweets d'insultes. Aussitôt, le community manager, qui gère l'identité numérique de Décathlon France, avait expliqué à la jeune femme que "les sacs sont simplement adaptés aux morphologies féminines et masculines, rien de plus".





Mais la certaine "Léa" avait alors dû faire face à un flots d'insultes de la part d'autres utilisateurs de Twitter, puis fait l'objet d'une discussion sur le forum 18-25 de Jeuxvideo.com, dont une partie des utilisateurs se spécialisent dans les "raids" numériques contre des femmes. Le community manager avait déjà appelé à faire cesser cette campagne de cyberharcèlement. Quelques mois plus tard, ces produits continuent de provoquer l'ire de certains. Dans son sillage, deux autres utilisatrices, qui se définissent comme des féministes, ont signalé, mercredi 7 février, ces couleurs si particulières autour des sacs à dos... pour finir à leur tour dans le viseur d'autres internautes. Six mois plus tard, l'échange tendu sur Twitter a repris, au grand dam de Décathlon.