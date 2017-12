Des lycéennes se mobilisent contre le harcèlement sexuel : "Nous non plus, nous ne nous laisserons plus faire"

"Nous voulons montrer que, nous non plus, nous ne laisserons plus faire", explique encore à LCI Shanley, en terminale littéraire, à l'initiative du rassemblement. Elle décrit des remarques - "gros cul !" - quand les filles se lèvent pour aller au tableau, parfois suivies de SMS de même teneur, des mains aux fesses dans les couloirs (un geste qui relève de l'agression sexuelle). Elle ajoute : "Parfois ces gestes et ces faits de harcèlement sexiste se passent sous le regard des professeurs. On ne veut pas les stigmatiser, tous ne restent pas passifs. Certains, oui. Et la passivité, c'est une forme de tolérance. Il est temps de dire non à cette tolérance-là."





Le message qu'elle souhaite faire passer, surtout, en ce lendemain de mobilisation, est que ce problème ne se limite pas uniquement à son établissement. "C'est à l'échelle nationale que ça se passe. Et c'est important de dénoncer le harcèlement sexuel dans les établissements scolaires, parce qu'il faut savoir que ces comportements commencent dès le plus jeune âge."