Des militants d'Attac transforment un Apple store en hôpital

Habituée des coups d'éclat, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (Attac) a ciblé, une fois de plus, la multinationale Apple. Une centaine de militants déguisés en médecins et en patients ont envahi un magasin de l'enseigne américaine dans le 6e arrondissement de Paris. Vêtus de blouses blanches ou vertes, ils ont transformé l'intérieur en véritable hôpital : service d'urgence avec des patients ensanglantés et soignés à même le sol, chambres munies de lits d'hôpitaux et même une salle d'attente.