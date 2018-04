Des militants d'extrême droite bloquent le col de l'Échelle pour "empêcher" les migrants de passer la frontière

"Vous ne ferez pas de l'Europe votre maison !" Une centaine de militants du mouvement d'extrême droite Génération identitaire bloquaient samedi le col de l'Échelle, dans les Hautes-Alpes, point de passage de migrants depuis plusieurs mois, pour "veiller à ce qu'aucun clandestin ne puisse rentrer en France". Ce col est considéré comme un "point stratégique de passage des clandestins" depuis l'Italie, selon un porte-parole de GI, interrogé par l'AFP. Le groupe de militants est composé majoritairement de Français mais compte aussi des Italiens, Hongrois, Danois, Autrichiens, Anglais et Allemands.





Après une ascension en raquettes sur la neige, ses membres ont matérialisé une "frontière symbolique" à l'aide de grillage en plastique de chantier. Ils prévoient de passer au minimum le week-end sur place et de "notifier" aux éventuels migrants "que la frontière et fermée et qu'ils doivent rentrer chez eux". Une banderole géante a été déployée à flanc de montagne pour relayer ce message en anglais, en caractères blanc sur fond rouge. Si des migrants devaient quand même passer "nous appellerions la gendarmerie (...) La justice fera après son travail", a indiqué Romain Espino de Génération identitaire.