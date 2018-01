Des nanoparticules cachées dans des bonbons ou du dentifrice ? L’UFC-Que Choisir porte plainte contre neuf fabricants

"Compte tenu des incertitudes scientifiques autour de l’impact sanitaire et environnemental des nano[particules] (…) il n’est pas admissible que leur présence soit plus longtemps dissimulée", fait valoir l’association, rappelant que de telles infractions ont déjà été relevées par le passé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Et d’ajouter : "D’autant que l’obligation légale d’étiquetage date de… 2013 pour les cosmétiques et 2014 pour l’alimentaire !"





Il faut dire que les doutes sont nombreux quant aux nanoparticules et leur impact, tant sur la santé que l’environnement. "Très récemment plusieurs autorités ont publié des études inquiétantes à leur sujet, plus particulièrement sur le dioxyde de titane", dit encore l’UFC-Que Choisir, citant les travaux de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) qui avaient démontré la dangerosité probable – dont l’aspect potentiellement cancérogène – des nanoparticules.