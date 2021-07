VIDÉO - Les policiers et gendarmes équipés de nouvelles caméras-piétons

Des nouvelles générations "plus robustes" de caméras-piétons, selon les mots du ministre de l’Intérieur, vont être allouées aux policiers et gendarmes à partir de ce jeudi 1er juillet. 2000 patrouilles doivent les expérimenter pour commencer, avant de les déployer dans les commissariats et gendarmeries "d’ici à la fin du mois de septembre", a pu préciser Gérald Darmanin mercredi 30 juin au congrès du syndicat de policiers Unité SGP Police.

Annoncée par Emmanuel Macron le 14 juillet dernier, cette commande comprend 30.000 caméras-piétons. Ces caméras-piétons remplacent donc les anciens modèles, trop peu utilisés lors des interventions en raison de leur faible autonomie ou de leur poids. "Plus simples d'usage, plus robustes, et avec une autonomie de douze heures très supérieure au précédent modèle, ces nouvelles caméras-piétons ont été testées pendant plusieurs semaines par les policiers et gendarmes dans des situations opérationnelles", a ajouté le ministre de l’Intérieur.

Concrètement, cette caméra sera "accrochée à l'uniforme" du policier ou du gendarme, et "utilisée en intervention afin d'apaiser des situations conflictuelles et limiter les débordements éventuels", selon un communiqué du ministère de l’Intérieur. Un outil qui devrait permettre "d'objectiver des infractions et d'apporter les éléments nécessaires à la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves", alors que les conditions d'interpellation peuvent parfois être obscures et déclencher des polémiques.