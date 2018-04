Des objets du quotidien, autrement

À la foire de Paris, les objets du quotidien ont été retravaillés pour les rendre plus intéressants. On y trouve le tabouret en carton, qui une fois déplié peut supporter jusqu'à 300 kg. C'est l'oeuvre d'un jeune inventeur français dont l'objectif est d'optimiser les petits espaces. Effectivement, pour 45 euros, ce tabouret peut être rangé dans une bibliothèque quand il est plié. Il existe également des tables, des bancs et des lampes avec le même principe dont le prix dépend de la taille de l'objet.



Ce samedi 28 avril 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ? ", montre des objets du quotidien réinventés autrement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 28 avril 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.