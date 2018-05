Des pilotes d'avion au secours des migrants naufragés en Méditerranée : "Il fallait faire quelque chose"

LCI : Vous avez réussi à réunir 130.000 euros pour acheter un petit avion, cet appareil fera-t-il l'affaire ?

José Benavente : Il n’y a pas de machine idéale, c’est toujours un compromis en navigation aérienne. Un point important sur lequel on a dû travailler, c’est l’autonomie de l’avion. Au départ, il pouvait voler quatre à cinq heures. Grâce à des réservoirs supplémentaires, on a augmenté cette autonomie à près de 10 heures. Pour nous c’était très important parce qu’on va opérer à partir de Malte, on est à une heure de vol de la zone de patrouille. Il faudra évidemment rentrer, donc une heure de plus, et on se garde une heure de réserve pour pouvoir éventuellement se dérouter vers un autre aéroport si jamais on ne pouvait pas se poser à Malte au retour. Il n’y a pas trois heures de perdues mais presque et on voulait le plus de temps sur place pour patrouiller. Avec cet avion modifié, aujourd’hui, on peut rester entre six et sept heures sur zone. On a également installé un système de pilotage automatique. L’idée, c’est qu’on puisse avoir un maximum de disponibilité pour pouvoir faire de l’observation à travers le cockpit mais aussi pour soulager notre la charge de travail parce que ça va être des vols très longs. Et puis, il nous fallait des moyens de télécommunications satellite à bord pour transmettre les informations. Ce qu’il faut bien comprendre c’est que notre initiative s’insère dans un dispositif de secours déjà en place et qui est sous la coordination du centre pour le sauvetage en mer basé à Rome (Maritime Rescue Coordination Centre, ndlr). Rien ne se fera sans passer par eux. Nous leur communiquerons les coordonnées géographiques des bateaux en détresse et c’est ce centre qui se mettra en contact avec les bateaux qui potentiellement pourraient venir aux secours des embarcations en question. Enfin, l’avion est équipé d’un parachute de secours, que l’on appelle "parachute de cellule", au cas où on devait avoir une panne moteur au-dessus de la mer sans être en capacité de rejoindre la terre ferme.

LCI : Votre avion s'appelle "Colibri", pourquoi ce nom ?

José Benavente : C’est une référence à une légende amérindienne. Elle décrit une situation catastrophique : un incendie de foret qui ravage la forêt amazonienne. Tous les animaux se réfugient dans une clairière et attendent. Mais un petit colibri commence à faire des aller-retours entre la rivière la plus proche et l’incendie, il dépose une petite goutte et repart. Et ainsi de suite. Son action agace certains animaux de la clairière, ils l’interpellent en lui demandant : "Tu crois vraiment que tu vas réussir à éteindre l’incendie avec ces infimes gouttes ? C’est impossible." Et le colibri répond : Je ne sais pas si je vais y arriver mais en tout cas je vais faire ma part." Avec nos petits moyens, avec notre petit Colibri, nous aussi on va essayer de faire notre part, de la même manière que plein de gens en France - de façon totalement anonyme - essayent aussi de faire leur part en venant en aide à des gens qui sont en situation critique.