Des pompiers en compétition à Saint-Quentin-en-Yvelines

Vingt-quatre équipes de professionnels venues de tout le pays mais aussi de l'étranger s'affrontent depuis trois jours à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cela ressemble à du sport mais le but est toujours de sauver des vies en améliorant la durée des interventions. Les gagnants nous représenteront à la compétition internationale du secours routier. Notons qu'en moyenne, les pompiers effectuent une intervention toutes les sept secondes. Près de 300 000 sont liées à des accidents de la route.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.