Des poulets déplumés, entassés, dopés aux antibiotiques : où en est le gavage médicamenteux dénoncé par L214 ?

Si les antibiotiques sont aussi pointés du doigt, c’est que leur utilisation n’est pas sans risque pour la santé publique. L’ampicilline et l’amoxicilline sont ainsi classées comme "d’importance critique" par l’OMS, pour les risques d’antibiorésistance encourus. C’est en effet cela, le principal problème : la prise d’antibiotiques, répétée ou ponctuelle, peut conduire à l’émergence de bactéries résistantes qui vont rendre les traitements antibiotiques moins efficaces. Et même propager de nouvelles infections à grande échelle. Pour le poulet, mais aussi pour l’humain... et la collectivité. Car ces molécules, résistantes à la chaleur et donc à la cuisson, se retrouvent directement dans les assiettes. Un rapport de l’ANSM estime que la diffusion de ces "bactéries résistantes est un enjeu de santé publique majeur" : en 2012, les infections à bactéries multirésistantes auraient causé 158 000 infections et 12 000 décès, en France. Une étude américaine parue dans la Review of antimicrobial resistance, est encore plus alarmiste : d'ici à 2050, la résistance aux antibiotiques pourrait tuer une personne toutes les 3 secondes dans le monde. L’opinion publique est d'ailleurs sensible à la question : d'après un récent sondage Ifop, 9 sondés sur 10 considèrent que la prise d'antibiotiques en élevage un "problème important".





L’OMS s’est penché sur le problème en 2015, et incité les Etats à produire un plan de lutte. La France a notamment lancé via son ministère de l’Agriculture le plan EcoAntibio 2012-2017, qui vise une réduction de 25 % de l’usage des antibiotiques en 5 ans, via un guide des bonnes pratiques et sensibilisation des acteurs, ou encore le développement d’alternatives. Des élevages, comme les Label rouge ou bio, proscrivent par exemple déjà les antibiotiques. "Ce sont d’abord des animaux qui n’ont pas la même souche, ont un système immunitaire moins dépressif, et ont plus de temps pour grandir, environ 90 jours", explique Sébastien Arsac. "La stratégie retenue est donc de faire de la vaccination, pour booster leur système immunitaire, qui leur permet de se défendre tout seul." Ces bonnes pratiques restent faibles : l’élevage industriel - dit standard - représente 83% de l’élevage de poulet. Plus de 8 poulets sur 10. Mais les premiers résultats du plan EcoAntibio semblent cependant là : entre 2011 et 2015, l'"exposition globale des animaux aux antibiotiques a diminué de 20 %", une baisse "très satisfaisante", indique le rapport de l'ANSM. Tant mieux : avec 800 millions de poulets tués en France chaque année, le succès du gallinacé, facile à déployer dans les brochettes, nuggets, et autres produits transformés, est constant en France, alors que la consommation des autres viandes diminue.