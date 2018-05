Des produits frais et la convivialité vous attendent au marché de Libourne

Avant la clôture de l'élection de votre plus beau marché, petit tour au marché de Libourne, en Gironde. Ici, les produits frais ont la cote, les clients les préfèrent à ceux des grandes surfaces. Mais on y trouve aussi des poulets vivants, des fleurs, de la pâtisserie... Et en sus, la convivialité qui s'est créée grâce aux liens qui se tissent entre clients et commerçants.



