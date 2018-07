Des produits régionaux en or

La choucroute d'Alsace a reçu son indication géographique protégée (IGP). Ce qui signifie que l'appellation "choucroute d'Alsace" ne pourra s'apposer que sur celle qui a été fabriquée dans le Haut et le Bas-Rhin. Bon nombre de producteurs locaux ont bataillé pour obtenir l'IGP, tels que les pruneaux d'Agen, le jambon de Bayonne ou la pintade de la Drôme. Il est à préciser que cette IGP touche bien d'autres produits non alimentaires. Quelle est la recette de ce plat alsacien qui a attendu vingt ans avant d'obtenir cette indication ?



