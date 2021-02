Des QR codes pour rouvrir les restaurants et les salles de sport, une bonne idée ?

Et si votre téléphone vous permettait de retourner au restaurant en donnant à votre place votre nom, prénom et numéro de téléphone ? Via l’application TousAntiCovid, le gouvernement étudie cette option. Pour cela, vous devrez scanner des QR codes à l’entrée de ces lieux considérés à risque. Une perspective qui n’effraie pas les Français interrogés par TF1 : "Même s’ils avaient mes informations, personnellement je m’en fiche, je préfère aller au restaurant" affirme l'un d'eux.

"Si on trouve une solution qui permette que les restaurateurs rouvrent, que les salles de spectacles, les comédiens, les artistes puissent recommencer à travailler, personnellement je joue le jeu", ajoute une femme également interrogée. Un système qui pourrait d’ailleurs s’avérer plus efficace que les mesures prises avant la fermeture des restaurants, à savoir laisser ses coordonnées dans un carnet de rappel pour tracer les contaminations au Covid-19.

Si le système du QR code est censé faciliter ce traçage, les restaurateurs n'en restent pas moins méfiants. "Il ne faut pas qu’on soit à nouveau des souris de laboratoire, c’est-à-dire qu’on est restaurateurs, on n’est pas là non plus pour faire la police. Je ne voudrais pas que demain, à travers ce QR code, on ait une épée de Damoclès tous les matins, de se dire : 'si j’ai trois clients cas contacts, faut que je ferme'", questionne un restaurateur au micro de TF1.

Selon le gouvernement, qui travaille en étroite collaboration sur ce sujet avec la CNIL, qui veille à la protection des données en France, rien de tel ne pourra se produire en cas de mise en place des QR codes dans l'Hexagone : "Nous ne saurons absolument rien des restaurants où vous êtes allés. La seule chose qui sera possible, c’est que vous recevrez une alerte si quelqu’un y est allé en même temps que vous et s’est contaminé ensuite au Covid-19."