Des robots pour enseigner les maths

Nous sommes à la traîne dans l'enseignement des mathématiques et de l'informatique par rapport à certains pays asiatiques. Il paraît que notre apprentissage des sciences n'est pas assez concret. Pourtant, certains établissements scolaires ont essayé de motiver leurs élèves en programmant des robots. Démonstration dans un collège de Tourcoing.



