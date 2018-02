Des SDF renouent avec l'hygiène grâce à Mobil'douche

Prendre une douche peut être un geste du quotidien anodin. Mais pour certaines personnes, notamment les SDF, c'est un moment privilégié. Grâce aux dons des particuliers et au mécénat d'entreprises, trois camping-cars de l'association "Mobil'douche" sillonnent les rues depuis 2012, pour permettre aux sans-abris et aux mal-logés de se laver et de se détendre. Douche, toilette, produits de soin et vêtements sont mis à leur disposition.



