Des soins à base de bave d'escargot

La bave d'escargot fascine depuis toujours les scientifiques et les cosmétologues, notamment pour ses propriétés à la fois régénérantes, cicatrisantes, apaisantes, hydratantes et anti-bactériennes. Dans certains pays, comme le Japon, des soins sont directement appliqués avec des escargots à même la peau. Ce vendredi, on vous présente des crèmes françaises 100% naturelles vendues par deux maisons localisées dans la Drôme et en Vendée. Que doit-on savoir sur la composition de cette bave ? Comment la récolter ?



