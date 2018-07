Des spaghettis de courgette, qui l'eût... cru ?

Ce jour, Marie-Sophie L nous dévoile la recette des spaghettis de courgette. Le chef spécialiste de l'alimentation crue a revisité un grand classique en évitant l'utilisation des pâtes traditionnelles, donc pas de blé. Pour la réalisation, il suffit de râper la courgette à la mandoline et l'accompagner de béchamel de cajou et de sauce napolitaine. Pour faire la béchamel, broyer les noix de cajou avec de l'eau et ajouter des épices. Préparer ensuite la sauce napolitaine en mixant du poivron, de l'oignon, des tomates (fraîches et séchées), et des herbes de Provence. Il ne reste plus qu'à disposer dans l'assiette et c'est prêt. Quelques trucs et astuces pour faciliter la recette sont également à découvrir, en images.



Ce dimanche 29 juillet 2018, Marie-Sophie L, dans la chronique "Plateau Gourmand", nous montre comment faire des spaghettis de courgette. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/07/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.