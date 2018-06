Des températures estivales à Carros

Officiellement, l'été arrive le jeudi 21 juin. A Carros, dans le département des Alpes-Maritimes, la température a déjà frôlé les 30°C le matin du mardi 19 juin. Dans le village, les cyclistes et les restaurateurs ne cessent de s'hydrater pour lutter contre cette chaleur estivale. D'autres personnes préfèrent rester chez eux pendant les heures les plus chaudes de la journée. Depuis quelques jours, la commune est passée en veille canicule. Une attention particulière est traitée aux plus fragiles comme les personnes âgées.



