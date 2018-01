Les traînées d'avion chercheraient à nous empoisonner ? On a discuté avec les adeptes de la théorie des "chemtrails"

... qui sont en réalité des poids pour simuler les passagers lors de tests. Ou encore, ces grosses quantités de "produits" lâchés d'un coup, qui proviennent en fait de Canadair. Des explications simples, scientifiques.





Trop simples ? En tout cas, les adeptes de la théorie des chemtrails n'y croient pas. Ou du moins, ils ne font pas confiance à cette science-là. Des questions sont posées : "Pourquoi parfois, quand deux avions volent à côté, l’un fait un trait, et l’autre non ?" Des "coïncidences" sèment le trouble : "Pourquoi les pays qui ont banni Monsanto ont subi des événements climatiques majeurs. Étonnant non ?" ; Des observations suscitent l'étonnement : "Tiens, il fait – 67 degrés en Russie, et on nous parle réchauffement climatique, curieux non ?" Et toutes ces apparentes anomalies auxquelles on cherche des causes suscitent, lentement mais de plus en plus sûrement, le doute chez les internautes. Tout cela aidé par Internet, et par des personnalités qui n'hésitent plus à relayer, elles aussi, leurs doutes. "On sent que de plus en plus de gens s’y intéressent", sourit Romain. Les chiffres le montrent : dans un sondage international réalisé en 2011, 17% des sondés croyaient en cette théorie.