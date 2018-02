Des vaches se mettent au service de la SNCF

La SNCF a fait appel à des vaches écossaises pour désherber le long des rails. Une solution efficace et surtout très écologique. La société ferroviaire a déjà lancé une quarantaine d'expérimentations au niveau national. Illustration en Auvergne.



