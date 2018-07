Des vins très féminins

Le succès des crus féminins a bousculé le marché du vin. Dans l'Hexagone, les femmes sont à la tête d'une exploitation viticole sur trois. Les viticultrices ont su attirer l’œil des consommateurs avec un packaging moderne. Et la clientèle plus féminine et étrangère, représente un autre essor pour notre viticulture.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.