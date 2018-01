Devenir pilote de ligne avec un bac +2, est-ce bien raisonnable ?

Devenir pilote de ligne en deux ans avec seulement un baccalauréat en poche ? Ce sera bientôt possible, assure la compagnie Air France. Entre le développement des filiales low-cost, l’augmentation du nombre de passagers et de nombreux départs à la retraite, la compagnie française estime qu'elle aura besoin de recruter 250 pilotes de ligne chaque année jusqu’en 2022. Alors que les conditions permettant de devenir pilote chez Air France étaient jusque-là particulièrement strictes, la compagnie aérienne a été amenée à revoir ses critères en conséquence et a annoncé vendredi 19 janvier la réouverture de sa filière Cadets Air France", fermée depuis 2008.





Pour intégrer ce cursus, détaille la compagnie aérienne, il faut notamment posséder la nationalité d’un pays européen, parler couramment le français et bien l’anglais (850 points minimum au TOEIC), avoir une aptitude médicale de Classe 2 et ne pas avoir échoué plus d’une fois lors d’un autre concours Air France. Pour ce qui est des compétences théoriques, les candidats doivent avoir au minimum le baccalauréat et avoir validé leur licence européenne de pilotage d’avion (ou Airline Transport Pilot Licence abrégé ATPL en anglais).