Dictée, calcul mental et méthode syllabique : les "recommandations" de Blanquer aux instituteurs

Toujours en CP, le livret indique que "le temps consacré au travail sur le code sera prioritaire au cours préparatoire". Le "code" signifie, dans l'éducation, le fait de déchiffrer les lettres et les syllabes. Et le ministre réaffirme que la méthode syllabique est la seule vouée à être utilisée. "Entre quelque chose qui ne marche pas – la méthode globale – et quelque chose qui fonctionne – la syllabique - il ne peut y avoir de 'compromis' mixte. Ce sujet ne relève pas de l’opinion, mais de faits démontrés par la recherche. C’est très clair, et j’aimerais vraiment que ce débat soit une fois pour toutes derrière nous", affirme Jean-Michel Blanquer.





Dans les faits, il n'y a presque pas de professeurs utilisant la méthode globale, mais certains peuvent utiliser une méthode "mixte", en faisant apprendre certains mots. "Cette pratique ne correspond pas à une bonne méthode. Créer chez l’enfant le réflexe de photographier l’image d’un mot ou de le deviner par son contexte est une très mauvaise habitude", tranche le ministre. "La grande majorité des manuels proposés aux professeurs s’appuient sur une méthode dite mixte qui ne répond pas aux exigences de la maîtrise du code", peut-on lire dans les recommandations.





Ces recommandations du ministère ajoutent que "la majorité des enfants en difficulté en début d’apprentissage de la lecture ne sont pas dyslexiques", et qu'un "diagnostic formel de la dyslexie ne peut pas être posé avant la fin du CE1". Pour remédier à ces difficultés, "il est nécessaire de proposer un entraînement spécifique, structuré, systématique et explicite par petits groupes d’élèves à profils similaires ou proches".