Dîners clandestins : le chef Christophe Leroy nie à son tour la présence de ministres

Six jours après la diffusion du reportage de M6 sur les dîners clandestins au Palais Vivienne, la polémique est loin d’être éteinte. Si l’organisateur présumé de ces dîners, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon, a nié à plusieurs reprises la tenue de ces dîners et surtout la prétendue présence de ministres du gouvernement. Dans un communiqué publié ce jeudi, le chef Christophe Leroy, impliqué directement dans le scandale, a tenu à réagir à cette affaire par le biais de son avocat.

Me Thierry Fradet a également évoqué la perquisition dont son client a fait l’objet ces dernières heures : "Il a fait l’objet d’une visite domiciliaire à l’occasion de laquelle il a pu remettre un certain nombre de documents établissant que les prestations qu’il a effectuées l’ont été, comme la loi l’autorise, dans des domiciles privés et non pas dans des établissements recevant du public (ERP) de type restaurant."

L’avocat a également fustigé l’attitude des journalistes de M6, indiquant que ces derniers avaient "agi dans des conditions juridiquement critiquables" en n'"annonçant pas leur qualité et en filmant l’intérieur d’un domicile privé au moyen d’une caméra cachée", provoquant ainsi le "mauvais procès" fait à son client. "Monsieur Leroy se réserve d’ailleurs la possibilité d’introduire toute action judiciaire qui apparaîtra nécessaire", poursuit l’avocat.