EN DIRECT - Mort de Bernard Tapie : "Une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune", déclare Emmanuel Macron

L'HOMMAGE DE JEAN CASTEX





Le Premier ministre a adressé ses condoléances à la famille de Bernard Tapie. "La première image qui me vient, c'est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Je rappelle qu'il a toujours été très engagé contre l'extrême droite, mais surtout pour des causes, pour son club, sa ville, pour l'entreprise aussi... bref, un homme très engagé qui a tout donné. Et on l'a vu aussi contre la maladie face à laquelle il a lutté, pied à pied".