DIRECT - Grève SNCF : 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2 et 1 Transilien sur 2 prévus ce jeudi

REMBOURSEMENT





Invitée sur RTL, Valérie Pécresse a indiqué que "50% du Pass Navigo sera remboursé à tous les abonnés SNCF" pour les mois d'avril et mai. "C'est la SNCF qui paye", a assuré la présidente de la région Île-de-France, indiquant que c'est ce qu'elle avait obtenu de la part de Guillaume Pépy.





Ce remboursement va concerner les usagers de la SNCF et non ceux de la RATP. "Il y aura un site dédié", a précisé Valérie Pécresse. A noter que dans un communiqué, la SNCF indique que la carte Imagin R sera, elle aussi remboursée à 50% en avril et mai.