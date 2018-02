DIRECT MÉTÉO - Neige : 5 à 10 cm prévus mardi en Ile-de-France

PREVISIONS





Avant la mi-journée de mardi, les cumuls pourront atteindre 3 à 6 cm en Île-de-France et 6 à 8 cm vers le val de Loire, le Grand Est et à proximité du Massif Central. Dans l'après-midi, les chutes de neige auront tendance à se renforcer, toujours selon un axe s'étirant de la Vendée jusqu'aux Ardennes. En soirée, la couche au sol approchera localement des 10 cm sur le sud et l'ouest de la région parisienne et jusqu'à 15 cm de l'Anjou à la Beauce. Les conditions de circulation pourraient ainsi être particulièrement difficiles, en particulier aux heures des sorties de bureaux...