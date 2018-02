DIRECT MÉTÉO - Record de neige à Paris depuis 30 ans, 23 départements en alerte

IL CONTINUE DE NEIGER





Météo France (bulletin de 4h ce mercredi) : "Il continue de neiger de façon continue et modérée sur l'est de la Normandie, le nord de la Beauce, la région Ile de France, et jusqu'au nord de l'Aisne. Sur les autres départements en vigilance orange, les précipitations neigeuses se sont atténuées. Sur la Beauce et la région parisienne, on a des cumuls de l'ordre de 8 à 15 cm."