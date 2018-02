DIRECT MÉTÉO - Vague de froid, inondations... 31 nouveaux départements en alerte orange

POINT TEMPÉRATURES





Les conditions météo deviendront délicates à partir de la nuit prochaine et pour la journée de mardi du nord-ouest aux régions centrales et jusqu'en Île-de-France, y compris à Paris. Une goutte froide (petite dépression d'altitude avec de l'air froid) va venir se positionner sur le centre-ouest et apportera de l'humidité se traduisant par des chutes de neige.