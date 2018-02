DIRECT MÉTÉO - Neige et verglas : fin de la vigilance orange, la N118 toujours fermée

METEO





Il n'y a plus que 10 départements en vigilance neige et verglas : l'Aisne (02), le Nord (59), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).





Selon Météo-France, la perturbation neigeuse va continuer sa progression vers l'est. Des chutes de neige s'étendent actuellement de la Champagne à la Bourgogne et au Massif Central. Sur les 6 départements qui sortent de la vigilance orange dans le Centre et le Limousin (le Cher, la Corrèze, la Creuse, l'Indre, le Loiret et la Haute-Vienne), une couche de neige fraîche de 3 à 8 centimètres a été observé.