DIRECT MÉTÉO - Neige-verglas : 35 départements en vigilance orange

OBSERVATIONS

Actuellement, les chutes de neige d’intensité globalement faible s’étendent du Massif Central au nord-est de la Beauce à la Picardie, en passant par l’Île-de-France. Des averses de neige circulent également en Bretagne et du Poitou à la région nantaise. Pour l’instant, les cumuls atteignent 2 cm en Seine-et-Marne et dans les Ardennes, 3 cm à Blois (Loir-et-Cher) et Orléans (Loiret) et jusqu’à 5 cm à Châteauroux (Indre), Chartres (Eure-et-Loir), dans le Val-d’Oise ainsi que plus localement entre les Côtes-d’Armor et le Cotentin.