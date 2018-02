DIRECT MÉTÉO - Neige-verglas : 28 départements en alerte orange

POINT METEO A 11H30





"En cette fin de matinée, de faibles chutes de neige s’étirent de l’Allier à la Champagne-Ardenne, du Poitou à la Sarthe et de la Sologne jusqu’en Picardie, en passant par l’Île-de-France. Des averses de neige circulent également de manière localisée entre le Calvados et la Bretagne. L’axe le plus neigeux et stationnaire depuis quelques heures concerne l’Eure-et-Loir, l’ouest des Yvelines, l’est de l’Eure, le Val-d’Oise et le sud de l’Oise", nous dit Guillaume Woznica..