Discothèques fermées : jusqu'à quand en France ? Et ailleurs ?

Depuis l'annonce du plan de déconfinement, les acteurs du secteur se considèrent, une fois de plus, comme les grands oubliés du gouvernement. Fermées depuis plus d'un an, les 1 650 discothèques du pays ne rouvriront pas le 30 juin. Et le calendrier d'allégement des restrictions n'offre pour l'heure aucune perspective de reprise au monde de la nuit.

Comment le gouvernement justifie-t-il ce choix ? Pourquoi certains élus encouragent-ils au contraire à rouvrir les boites de nuit cet été ? Et en dehors de nos frontières, pour quelle alternative a-t-on opté à l'approche ou à l'issue du déconfinement ? On fait le point.

Face à une profession qui ne décolère pas, Alain Griset, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises (PME) en charge du dossier, est revenu sur les raisons qui motivent cette position du gouvernement. "Les discothèques sont des lieux fermés qui ont des spécificités puisque quand on danse, on est en grande proximité", a-t-il notamment expliqué ce mardi sur BFMTV.

Mais l'argument ne convainc pas les acteurs du secteur, alors qu'il sera prochainement de nouveau possible de danser dans les salles de mariage. "Les mariages peuvent, en grande partie, se faire à l’extérieur. Par ailleurs, dans les discothèques, il y a souvent beaucoup de monde", justifie encore Alain Griset qui espère pouvoir donner aux professionnels, dans les semaines à venir, une perspective de réouverture. "Dans les prochains jours, nous allons observer, avec eux, l’évolution des taux [...]. Il n’est pas envisageable de ne pas leur donner d’espoir". Et de préciser : "On continue à se concerter avec les professionnels et on a mis en place depuis juillet un accompagnement spécifique pour ces établissements".