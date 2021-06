Discothèques : les professionnels fixés sur leur sort ce lundi

Cette réunion, prévue à 10h, jour de Fête de la Musique, se tiendra avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et le ministre délégué Alain Griset, chargé des Petites et Moyennes Entreprises. A l'issue de ce rendez-vous, ils pourraient annoncer la date de réouverture, que les professionnels attendent au plus vite, si possible le 30 juin.