Discrimination à l'embauche : SOS Racisme épingle près de la moitié des agences d'intérim du BTP

Les appels ont été passés au plus vite pour éviter d'être démasqué. Lors de sa dernière enquête, révélée par France Inter, l'association SOS Racisme a prouvé que même dans le bâtiment, secteur qui emploie le plus de travailleurs étrangers, la discrimination à l'embauche était possible et même facile.

En mai dernier, elle a contacté anonymement 69 agences franciliennes en quelques jours, parmi les dix principales enseignes de l'intérim. Celles-ci représentent à elles seules un peu plus de 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires et la quasi-totalité de l’activité intérimaire en France. Se faisant passer pour l’employé d’une entreprise fictive, les militants demandaient à l’agence d’intérim s’il était possible qu'elle effectue une sélection des candidats en fonction de leur origine afin de ne soumettre à l’entreprise fictive que des profils européens. Dans près de la moitié des cas (45%), les agences acceptaient sans même qu'il soit nécessaire d'insister.